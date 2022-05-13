Защитник «Барселоны» Рональд Араухо отправил сообщение фанатам после выписки из больницы.

«Слава богу, все обошлось, ничего серьезного. Спасибо всем за вашу поддержку. Благословения!» - написал Араухо в своих соцсетях.

В матче чемпионата Испании с «Сельтой» Араухо столкнулся со своим одноклубником Гави и был увезен со стадиона в машине скорой помощи. Его продержали в больнице всю ночь под наблюдением, но на следующий день отпустили.

В этом сезоне футболист провел в Ла Лиге 29 матчей и забил 4 гола.