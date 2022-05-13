Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Араухо отправил сообщение фанатам после выписки из больницы

13 Мая 2022 • 01:43 Комментировать

Защитник «Барселоны» Рональд Араухо отправил сообщение фанатам после выписки из больницы.

«Слава богу, все обошлось, ничего серьезного. Спасибо всем за вашу поддержку. Благословения!» - написал Араухо в своих соцсетях.

В матче чемпионата Испании с «Сельтой» Араухо столкнулся со своим одноклубником Гави и был увезен со стадиона в машине скорой помощи. Его продержали в больнице всю ночь под наблюдением, но на следующий день отпустили.

В этом сезоне футболист провел в Ла Лиге 29 матчей и забил 4 гола.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Рональд Араухо
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Реал Сосьедад 3:0 Кадис 1.80 3.45 5.00
окончен Райо Вальекано 1:5 Вильярреал 4.50 3.70 1.80
окончен Реал Мадрид 6:0 Леванте 1.52 5.20 5.70
Все матчи
Новости
Сегодня, 13 Мая
01:43 · Испания. Ла Лига
Араухо отправил сообщение фанатам после выписки из больницы
00:49 · Испания. Ла Лига
Винисиус Жуниор сделал первый хет-трик в составе «Реала»
00:42 · Испания. Ла Лига
«Леванте» вылетел из Ла Лиги уже в четвертый раз в 21-м веке - это антирекорд
00:24 · Испания. Ла Лига
«Реал» забил 6 мячей «Леванте» и отправил аутсайдера в Сегунду
00:19 · Испания. Ла Лига
Модрич сделал «хет-трик» из голевых передач - впервые в своей карьере
00:07 · Испания. Ла Лига
«Эспаньол» собирается уволить главного тренера
12 Мая
23:20 · Испания. Ла Лига
Бензема сравнялся с Раулем по голам за «Реал»
23:05 · Испания. Ла Лига
Игроки «Леванте» устроили чемпионский коридор «Реалу» перед матчем Ла Лиги 1
22:55 · Испания. Ла Лига
Пике: «Я плакал, когда Месси покинул «Барселону»
22:54 · Испания. Ла Лига
«Вильярреал» забил 5 голов в ворота «Райо Вальекано»
22:30 · Англия. Премьер-лига
Анчелотти заявил, что его не волнует переход Холанна в «Манчестер Сити»
22:23 · Англия. Премьер-лига
Стерлинг готов присоединиться к «Барселоне»
22:00 · Испания. Ла Лига
«Реал» Мадрид — «Леванте»: составы, прямая трансляция и онлайн - 6:0
21:58 · Испания. Ла Лига
«Реал Сосьедад» уверенно победил «Кадис»
21:23 · Испания. Ла Лига
Пике рассказал, как однажды круто изменил образ жизни Пуйоля
Все новости
Рекомендуем