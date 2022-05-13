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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Эспаньол» собирается уволить главного тренера

13 Мая 2022 • 00:07 Комментировать

«Эспаньол» собирается уволить главного тренера Висенте Морено. В клубе не дали пока официального подтверждения, но решили, что специалист не будет руководить командой в последнем туре чемпионата Испании.

«Эспаньол» смог сохранить за собой прописку в Ла Лиге в этом сезоне. Однако, руководство клуба вскоре обнародует решение об увольнении Морено, сообщает Diario AS.

Морено возглавил «Эспаньол» в прошлом сезоне и смог вывести клуб в высший испанский дивизион. Однако, отсутствие связи как с болельщиками, так и с игроками привело к разочарованию в наставнике во второй половине текущего сезона.

О том, кто придет на смену Морено пока не говорится, но есть информация, что клуб может возглавить Фабио Каннаваро.

«Эспаньол» занимает 16-е место в Ла Лиге и в предыдущем туре обеспечил себе место в высшем дивизионе на следующий сезон.

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Евро-Футбол.Ру,
Эспаньол Висенте Морено
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