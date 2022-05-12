Пике: «Я плакал, когда Месси покинул «Барселону»

Защитник «Барселоны» Херард Пике рассказал о своих чувствах по поводу ухода из клуба нападающего Лионеля Месси.

«Я плакал, когда Месси покинул «Барселону». Я плакал за него. Для его карьеры в «Барсе» было бы здорово, если бы он остался», - сказал Пике.

Ранее сообщалось, что Пике стал одной из причин того, что Месси покинул «Барселону».

«Я могу понять, почему Месси не мог продлить контракт. Клуб сильно пострадал в экономическом плане из-за бывшего президента и того, как он управлял клубом. Но, в конце концов, такие вещи случаются в жизни. Иногда ты принимаешь решение, и что-то не получается», - заявил Пике.

Месси ушел из «Барселоны» летом прошлого года и подписал контракт с «ПСЖ». В этом сезоне футболист провел в чемпионате Франции 24 игры, забил 4 гола и отдал 13 результативных передач.