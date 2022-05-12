«Вильярреал» забил 5 голов в ворота «Райо Вальекано»

Матч Ла Лиги между «Райо Вальекано» и «Вильярреалом» неожиданно получился очень результативным. Футболисты Унаи Эмери забили сразу четыре мяча до перерыва и уже не упустили победу - 5:1. Альфонсо Педраса стал автором первого и последнего мячей в этом поединке.

«Вильярреал» с 56 очками остается на седьмом месте, его соперник - 12-й.