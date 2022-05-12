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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Вильярреал» забил 5 голов в ворота «Райо Вальекано»

12 Мая 2022 • 22:54 Комментировать
Райо Вальекано
1:5
Вильярреал
окончен

Матч Ла Лиги между «Райо Вальекано» и «Вильярреалом» неожиданно получился очень результативным. Футболисты Унаи Эмери забили сразу четыре мяча до перерыва и уже не упустили победу - 5:1. Альфонсо Педраса стал автором первого и последнего мячей в этом поединке.

«Вильярреал» с 56 очками остается на седьмом месте, его соперник - 12-й.

Протокол игры  
Райо Вальекано 1:5Вильярреал
  3'Педраса Альфонсо (0:1)
(1:1) Гвардиола Серхи21'   
  27'Фойт Хуан (1:2)
  38'Алькасер Пако (1:3)
  45'Торрес Пау II (1:4)
  88'Педраса Альфонсо (1:5)
Димитриевски СтолеБалью ИванМараш Никола   30'  59' (Силла Мамаду (  59'   77') Катена АлехандроГарсия Франсиско IIIВалентин ОскарЛопес Унаи   76'Бебе Тьягу  59' (Фалькао Радамель (  59') Комесанья Санти   45'  89' (Кевин Родригес (  89') Гарсия Альваро III   45'  89' (Асенсио Алехандро (  89') Гвардиола Серхи  59' (Нтекья Ранди (  59')
Запасные: Эрнандес МариоСавельич ЭстебанЗидан ЛюкаТрехо ОскарСуарес Марио
Рульи Херонимо   62'Фойт Хуан  73' (Марио Гаспар (  73') Альбиоль Рауль   82'Торрес Пау II  67' (Манди Аисса (  67') Педраса АльфонсоКапу Этьен  81' (Иборра Висенте (  81') Парехо ДаниэльЧуквезе СамуЛо Чельсо Джовани  46' (Джексон Николас (  46') Тригерос МануэльАлькасер Пако  66' (Диа Булайе (  66')
Запасные: Гомес МойсесАльварес ИкерЭступиньян ПервисАсенхо СерхиоКоклен Франсис
12 мая. Стадион "Кампо де Вальекас".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Вильярреал Райо Вальекано
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окончен Реал Сосьедад 3:0 Кадис 1.80 3.45 5.00
окончен Райо Вальекано 1:5 Вильярреал 3.70 3.35 2.13
Идет 33 минута Реал Мадрид 2:0 Леванте 1.28 6.60 9.80
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