«Вильярреал» забил 5 голов в ворота «Райо Вальекано»

Матч Ла Лиги между «Райо Вальекано» и «Вильярреалом» неожиданно получился очень результативным. Футболисты Унаи Эмери забили сразу четыре мяча до перерыва и уже не упустили победу - 5:1. Альфонсо Педраса стал автором первого и последнего мячей в этом поединке.
«Вильярреал» с 56 очками остается на седьмом месте, его соперник - 12-й.
Протокол игры
|3'Педраса Альфонсо (0:1)
|(1:1) Гвардиола Серхи21'
|27'Фойт Хуан (1:2)
|38'Алькасер Пако (1:3)
|45'Торрес Пау II (1:4)
|88'Педраса Альфонсо (1:5)
Димитриевски Столе•Балью Иван•Мараш Никола 30' 59' (Силла Мамаду ( 59' ) • 77'Катена Алехандро•Гарсия Франсиско III•Валентин Оскар•Лопес Унаи • 76'Бебе Тьягу 59' (Фалькао Радамель ( 59') •Комесанья Санти 45' 89' (Кевин Родригес ( 89') •Гарсия Альваро III 45' 89' (Асенсио Алехандро ( 89') •Гвардиола Серхи 59' (Нтекья Ранди ( 59')
Рульи Херонимо • 62'Фойт Хуан 73' (Марио Гаспар ( 73') •Альбиоль Рауль • 82'Торрес Пау II 67' (Манди Аисса ( 67') •Педраса Альфонсо•Капу Этьен 81' (Иборра Висенте ( 81') •Парехо Даниэль•Чуквезе Саму•Ло Чельсо Джовани 46' (Джексон Николас ( 46') •Тригерос Мануэль•Алькасер Пако 66' (Диа Булайе ( 66')
12 мая. Стадион "Кампо де Вальекас".