Пике рассказал, как однажды круто изменил образ жизни Пуйоля

Защитник «Барселоны» Херард Пике рассказал, как учил бывшего капитана каталонского клуба расслабляться вне футбольного поля.

«Помню, когда я приехал в «Барселону», мне был 21 год, а Пуйолю — 30, он был здесь капитаном и никуда не выходил. Я приехал сюда и мы стали очень хорошими друзьями. Ему было 30 и он никогда раньше не выходил из дома. Я пришел однажды и сказал: «Давай, пойдем со мной, давай выпьем», - признался в интервью Гари Невиллу защитник «Барселоны».

При этом он отметил, что у них с Пуйолем было взаимное влияние и исключительно в хорошем смысле.

Пике также добавил, что вести общественную жизнь и не сосредотачиваться все время на футболе полезно для здоровья.

Карлес Пуйоль повесил бутсы на гвоздь в 2014 году. Вместе с «Барселоной» он неоднократно выигрывал чемпионат Испании и Лигу чемпионов.