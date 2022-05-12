Агент Данджумы заявил, что есть высокая вероятность ухода игрока из «Вильярреала»

Агент нападающего Арно Данджумы заявил, что есть высокая вероятность ухода игрока из «Вильярреала».

Данджума пришел в «Вильярреал» из «Борнмута» в начале этого сезона, став вторым по значимости приобретением в истории клуба. Испанцы заплатили за форварда 20 миллионов евро.

На днях агент игрока заявил, что футболист покинет «Вильярреал» в летнее трансферное окно с вероятностью 50%. Сообщается, что в контракте нападающего есть пункт о возможном выкупе за 75 миллионов евро.

В этом сезоне футболист провел в Ла Лиге 23 игры, забил 10 голов и отдал 3 результативные передачи.