«Реал» готовит новый контракт для Винисиуса

«Реал» готовит новый контракт для нападающего Винисиуса. В этом сезоне игрок добился впечатляющего прогресса и вместе с клубом выиграл чемпионат Испании и имеет возможность победить в Лиге чемпионов.

Руководство «Реала» готово подписать с футболистом новое соглашение и увеличить его зарплату. По новому контракту Винисиус будет получать 10 миллионов евро в год, сообщает Sport.

Однако, бразилец намерен подписать соглашение на 4 или 5 сезонов, в то время как клуб настаивает на шестилетнем продлении контракта.

В этом сезоне футболист провел в Ла Лиге 33 игры, забил 14 голов и отдал 9 результативных передач.