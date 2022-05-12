Азар вернулся к тренировкам и впечатлил тренеров «Реала»

Полузащитник «Реала» Эден Азар не только вернулся к тренировкам, но и впечатлил тренерский штаб мадридского клуба.

Бельгиец выбыл из строя 20 марта, когда ему потребовалось удалить пластину, вставленную во время предыдущей операции. Футболист уже вернулся к тренировкам и, по сообщению испанских СМИ, произвел впечатление на тренеров клуба. Вполне возможно, что Азар получит шанс проявить себя на поле в последнем матче чемпионата против «Кадиса».

В этом сезоне футболист провел в Ла Лиге 17 матчей, отметившись одной результативной передачей.