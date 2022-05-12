Пау Торрес может стать игроком «Барселоны»

Защитник «Вильярреала» Пау Торрес может перебраться в «Барселону». В контракте игрока есть пункт о выкупе за 60 миллионов евро.

С тех пор как он перешел в «Вильярреал», Пау Торрес зарекомендовал себя один из лучших защитников Ла Лиги. 26-летний игрок стал ключевой фигурой не только в клубе, но и в сборной Испании.

«Барселона» в летнее трансферное окно рассматривает возможность усиления центра обороны и Торрес является одной из целей клуба, сообщает Mundo Deportivo.

В этом сезоне футболист провел в Ла Лиге 30 игр и забил 4 гола.