«Барселона» готова продать одного из лидеров команды

Каталонская «Барселона» рискует остаться без основного голкипера. По сообщениям Cadena Ser, немецкий вратарь Марк-Андре тер Штеген может покинуть «сине-гранатовых» в летнее трансферное окно.

Боссы каталонского топ-клуба готовы расстаться с вратарем, чтобы за счет его продажи улучшить свое финансовое положение.

Марк-Андре защищает цвета «Барселоны» с 2014 года. Его действующий контракт с каталонцами истекает летом 2025 года. Стоимость вратаря, согласно оценке экспертов портала Transfermarkt, оценивается в 45 миллионов евро.