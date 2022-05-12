Тренер «Севильи» высказался о настрое команды на концовку сезона

Наставник «Севильи» Хулен Лопетеги рассказал журналистам о том, как его команда настраивается на концовку этого сезона.

Лопетеги сказал, что его беспокоит тот факт, что футболисты «Севильи» стали слишком часто спешить. Тренер отметил, что футболисты должны продолжать верить в свои силы, действовать грамотно и спокойно для того, чтобы успешно провести концовку этого сезона. Специалист считает, что его подопечные могут играть намного лучше.

Напомним, что за два тура до окончания чемпионата футболисты «Севильи» занимают четвёртую строчку в испанском чемпионате.