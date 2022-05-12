«Барселона» стремится укрепить оборону

Защитник «Саутгемптона» Мохаммед Салису входит в шорт-лист «Барседлоны», сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, «каталонцы» стремятся укрепить свою защитную линию, а приобретение Салису может им в этом помочь. Игрок может закрыть сразу две позиции: центрального и левого защитника. Руководство «сине-гранатовых» хочет оформить этот трансфер летом.

Салису перешёл в «Саутгемптон» в 2020 году из «Реал Вальядолида» за 12 млн евро. Его контракт рассчитан до 2024 года.

В текущем сезоне 23-летний ганец провёл за «святых» 35 матчей во всех турнирах, в которых сумел забить один мяч. Transfermarkt оценивает фулбэка в 15 млн евро.