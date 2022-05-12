Полузащитник «Реала» Иско выбрал себе новый клуб

Полузащитник Иско, который испытывает дефицит игровой практики в мадридском «Реале», определился с новым местом работы.

По информации Todofichajes, 30-летний хавбек решил перейти в «Севилью». Иско достанется андалусийскому клубу бесплатно, поскольку его контракт со «сливочными» истекает грядущим летом.

Официально о сделке будет объявлено после финала Лиги чемпионов, который состоится в конце этого месяца.

Иско является игроком «Реала» с 2013 года. В текущем сезоне полузащитник принял участие в 13 поединках Ла Лиги, отметившись одним забитым мячом.