Дани Алвес получил вызов в сборную Бразилии

Опытнейший бразильский защитник «Барселоны» Дани Алвес получил вызов в национальную команду.

Как сообщает пресс-служба каталонской команды, 39-летний бразильский футболист получил вызов в национальную команду для участия в товарищеских матчах, которые должны пройти в июне. Напомним, что сборная Бразилии должна будет в начале июня в рамках азиатского турне сыграть с Южной Кореей и Японией.

В этом сезоне Дани Алвес провёл в испанском чемпионате в составе «Барселоны» 12 поединков, в которых отметился одним забитым мячом и тремя результативными передачами.