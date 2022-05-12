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Чемпионат Испании. Ла Лига

Дани Алвес получил вызов в сборную Бразилии

12 Мая 2022 • 08:41 Комментировать

Опытнейший бразильский защитник «Барселоны» Дани Алвес получил вызов в национальную команду.

Как сообщает пресс-служба каталонской команды, 39-летний бразильский футболист получил вызов в национальную команду для участия в товарищеских матчах, которые должны пройти в июне. Напомним, что сборная Бразилии должна будет в начале июня в рамках азиатского турне сыграть с Южной Кореей и Японией.

В этом сезоне Дани Алвес провёл в испанском чемпионате в составе «Барселоны» 12 поединков, в которых отметился одним забитым мячом и тремя результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Сборная Бразилии Дани Алвес
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