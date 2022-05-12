«Атлетико» выходил в Лигу чемпионов во всех сезонах при Симеоне

Футболисты мадридского «Атлетико» после уверенной победы над «Эльче» гарантировали себе путёвку в Лигу чемпионов на следующий сезон.

«Матрасники» одержали победу со счётом 2:0 и поднялись на третью строчку в турнирной таблице испанского чемпионата. Стоит отметить, что мадридская команда обеспечила себе место в групповом этапе Лиги чемпионов на следующий сезон. «Атлетико» выходил в самый престижный клубный турнир Европы во всех сезонах при Диего Симеоне.

Напомним, что за два тура до окончания чемпионата подопечные Симеоне занимают третью строчку в таблице и имеют в своём активе 67 очков.