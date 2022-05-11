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Чемпионат Испании. Ла Лига

«От святого духа» - «Хетафе» ни разу не пробил по воротам «Осасуны», но забил гол и получил очки

11 Мая 2022 • 23:08 Комментировать
Осасуна
1:1
Хетафе
окончен

В матче 36-го тура чемпионата Испании «Осасуна» принимала дома «Хетафе» и имела большое преимущество по ходу матча. Но при этом выиграть «Осасуна» не сумела, хотя и забила первой. Вскоре после этого последовал автогол Лукаса Торро, и «Хетафе» в итоге сумел довести игру до ничьей, даже оставшись вдесятером.

Не пробить ни разу по воротам соперника, но при этом забить гол и еще и заработать очки - такое с «Хетафе» случилось впервые за все время выступлений в испанской Ла Лиге. «Осасуна» занимает девятое место в турнирной таблице испанского чемпионата, «Хетафе» же поднялся на пятнадцатое место.

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Евро-Футбол.Ру,
Осасуна Хетафе
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окончен Алавес 2:1 Эспаньол 2.18 3.40 3.40
окончен Осасуна 1:1 Хетафе 2.80 2.90 2.90
окончен Севилья 0:0 Мальорка 1.58 3.90 6.30
Идет 81 минута Эльче 0:2 Атлетико М 6.90 3.95 1.55
12.05  20:00 Реал Сосьедад ... Кадис 1.60 4.00 6.00
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