«От святого духа» - «Хетафе» ни разу не пробил по воротам «Осасуны», но забил гол и получил очки

В матче 36-го тура чемпионата Испании «Осасуна» принимала дома «Хетафе» и имела большое преимущество по ходу матча. Но при этом выиграть «Осасуна» не сумела, хотя и забила первой. Вскоре после этого последовал автогол Лукаса Торро, и «Хетафе» в итоге сумел довести игру до ничьей, даже оставшись вдесятером.

Не пробить ни разу по воротам соперника, но при этом забить гол и еще и заработать очки - такое с «Хетафе» случилось впервые за все время выступлений в испанской Ла Лиге. «Осасуна» занимает девятое место в турнирной таблице испанского чемпионата, «Хетафе» же поднялся на пятнадцатое место.