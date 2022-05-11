«Севилья» – лидер Европы по ничьим в 2022 году

Испанская «Севилья» чаще всех в пяти сильнейших европейских лигах завершает матчи ничьей с начала 2022 года.

Команда Хулена Лопетеги сыграла вничью в девяти из последних 15 матчах Ла Лиги (в остальных шести встречах севильцы одержали четыре победы и дважды проиграли). Таким образом, с начала текущего года «Севилья» проводит ничейные поединки чаще, чем любая другая команда в пяти сильнейших чемпионатах Европы.

В настоящий момент «Севилья» занимает третью строчку в испанской Ла Лиге, на одно очко опережая мадридский «Атлетико».

Сегодня андалусийцы сыграют на своём поле против «Мальорки» в рамках чемпионата Испании.