«Барселона» готова предложить за Гримальдо 25 миллионов евро

«Барселона» готова предложить за защитника «Бенфики» Алехандро Гримальдо 25 миллионов евро.

Футболист давно находится в сфере интересов каталонского клуба, который ищет игроков, способных создать глубину состава и конкуренцию Жорди Альбе и Дани Алвесу. Возраст обоих давно перевалил за отметку 30 лет.

Каталонцы готовы раскошелиться на 25 миллионов евро за защитника «Бенфики», сообщили представители клуба. Однако, «Барселона» рассматривает и другие варианты.

В этом сезоне Гримальдо провел в чемпионате Португалии 29 матчей, забил 5 голов и отдал 5 результативных передач.