Анчелотти о своей философии: «Игроки – это мои друзья»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти поделился с журналистами секретами качественного управления игроками.

«Важно то, какие у вас отношения с другими людьми. Я со своими игроками каждый день – на самом деле, называть их своими игроками неправильно. Я с друзьями каждый день. Потому что есть игрок, а есть человек», - сказал Анчелотти.

Он отметил, что за прошедшие годы могла поменяться тактика и методика обучения футболистов, но его отношение к игрокам никогда не менялось.

«Иногда я говорю им, что сажаю на скамейку игрока, а не человека. Если вы серьезный профессионал, который уважает людей, с которыми он работает, вы всегда будете на высоте», - сказал Анчелотти.

Наставник «Реала» добился в этом сезоне уникального достижения, став единственным тренером, который выиграл все пять главных лиг Европы, а также вывел «Реал» в финал Лиги чемпионов, где встретится с английским «Ливерпулем».