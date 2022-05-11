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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» сделает ещё одну попытку продлить контракт Дембеле

11 Мая 2022 • 13:35 Комментировать

«Барселона» сделает ещё одну попытку продлить контракт нападающего Усмана Дембеле. Представители клуба и игрока встретятся на следующей неделе.

Каталонский клуб намерен предложить более низкую зарплату за первый сезон, чем в первоначальных вариантах, однако «подвизать» к контракту бонусы за количество проведенных игр и забитых голов.

На сегодняшний день, несмотря на то, что до достижения соглашения еще далеко, у всех участников присутствует оптимизм, сообщают испанские СМИ.

Однако, реальная проблем заключается в агенте игрока Муссе Сиссоко, который требует, по мнению «Барселоны», нереальных для себя бонусов. Отмечается, что Сиссоко в переговорах использует вариант с «ПСЖ», который, по словам агента, готов выплатить ему этот гонорар.

В этом сезоне Дембеле провел в Ла Лиге 20 матчей, забил 1 гол и отдал 13 результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Усман Дембеле
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