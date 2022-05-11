Анчелотти раскрыл секрет прогресса Винисиуса

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти поделился с журналистами своими мыслями по поводу улучшений в игре нападающего Винисиуса.

«Я думаю, что Винисиус — действительно талантливый игрок», — сказал Анчелотти в интервью SiriusXM FC The Football Show. «Он приехал сюда, в «Реал», когда был очень молодым, и, конечно, ему потребовалось время, чтобы достичь вершины. Потому что сейчас в футболе одного таланта недостаточно», - сказал наставник «Реала».

Он добавил, что Винисиус смог раскрыться в этом сезоне, потому что стал более тактически грамотным и улучшил физическую форму.

В этом сезоне футболист провел в Ла Лиге 33 игры, забил 14 голов и отдал 9 результативных передач.