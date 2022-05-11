Бензема назван лучшим футболистом апреля в Ла Лиге

Нападающий «Реала» Карим Бензема получил приз лучшему футболисту апреля в чемпионате Испании. Французский форвард забил четыре гола в пяти играх и помог «Реалу» досрочно оформить титул чемпионов Испании.

Среди других претендентов на награду числились имена Пьера-Эмерика Обамеянга («Барселона»), Анте Будимира («Осасуна»), Борхи Майораля («Хетафе») , Хосе Луиса Моралеса («Леванте»), Хоана Мохика («Эльче») и Ведата Мурики («Мальорка»).

Всего в этом сезоне Бензема провел в Ла Лиге 30 матчей, забил 26 голов и отдал 11 результативных передач.