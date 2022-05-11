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Чемпионат Испании. Ла Лига

Бензема назван лучшим футболистом апреля в Ла Лиге

11 Мая 2022 • 11:32 Комментировать

Нападающий «Реала» Карим Бензема получил приз лучшему футболисту апреля в чемпионате Испании. Французский форвард забил четыре гола в пяти играх и помог «Реалу» досрочно оформить титул чемпионов Испании.

Среди других претендентов на награду числились имена Пьера-Эмерика Обамеянга («Барселона»), Анте Будимира («Осасуна»), Борхи Майораля («Хетафе») , Хосе Луиса Моралеса («Леванте»), Хоана Мохика («Эльче») и Ведата Мурики («Мальорка»).

Всего в этом сезоне Бензема провел в Ла Лиге 30 матчей, забил 26 голов и отдал 11 результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карим Бензема
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