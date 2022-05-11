Аспас может повторить достижение нападающего Давида Вильи

Форвард «Сельты» Яго Аспас может повторить достижение Давида Вильи по числу побед в бомбардирских гонках Ла Лиги среди испанцев.

Аспас был лучшим бомбардиром-испанцем в чемпионатах 2017, 2018 и 2019 годов. В этом сезоне форвард также занимает первую строчку в этом зачете. Среди всех игроков Ла Лиги он уступает только Кариму Бензема из «Реала».

Ранее лучшим нападающим-испанцем четыре раза признавался форвард Давид Вилья. Если Аспас сохранит свой снайперский график, он повторит достижение игрока «Валенсии», «Барселоны» и «Атлетико».

Ближайшим конкурентом Аспаса является Рауль де Томас из «Эспаньола», забивший в этом чемпионате 15 голов.

В этом сезоне Аспас провел в чемпионате Испании 35 матчей, забил 18 голов и отдал 5 результативных передач.