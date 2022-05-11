«Барселона» хочет приобрести воспитанника «Реала»

Защитник «Тоттенхэма» Серхио Регилон может переехать в Испанию, сообщает The Mirror.

По информации источника, «Барселона» рассматривает варианты приобретения левого лотераля, являющегося воспитанником «Реала». В Каталонии видят в защитнике «шпор» замену Жорди Альбе.

Сообщается, что Регилон стал целью «сине-гранатовых» после того, как в последние недели у него резко ухудшились отношения с главным тренером лондонского клуба Антонио Конте.

Серхио перешёл в «Тоттенхэм» в 2020 году из мадридского «Реала» за 30 млн евро. Его контракт рассчитан до 2025 года.

В текущем сезоне 25-летний испанец провёл за клуб 31 матч во всех турнирах, забил два мяча и отдал три результативные передачи. Цена игрока на сайте Transfermarkt составляет 28 млн евро.