Бензема подал в суд из-за обвинений в терроризме

Звезда сборной Франции и мадридского «Реала» Карим Бензема обратился в суд. Нападающий подал иск на активиста, который преследует его уже несколько лет.

Как информирует Kick, активист предъявил обвинения Кариму в пособничестве террористам. Мужчина в соцсетях размещает сообщения о том, что Бензема якобы является членом террористической группировки. Футболисту надоело это, и он подал в суд на активиста за клевету.

Стоит напомнить, что Карима признали виновным в деле о шантаже экс-полузащитника сборной Франции Матьё Вальбуэна. Тогда нападающий отделался условным сроком и денежным штрафом.