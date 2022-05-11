«Реал» поборется за Погба

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба всё ещё входит в сферу интересов мадридского «Реала», сообщает SPORT.

По информации источника, «сливочные» готовы побороться за игрока с «ПСЖ» и «Ювентусом». Главный тренер «королевского клуба» Карло Анчелотти видит в футболисте качественное усиление центра поля.

Погба перешёл в «Манчестер Юнайтед» в 2016 году из «Ювентуса» за 105 млн евро. С тех пор он провёл за «красных дьяволов» 233 матча во всех турнирах, в которых забил 39 мячей и отдал 51 результативную передачу. Его контракт с клубом истекает в конце текущего сезона. Transfermarkt оценивает 29-летнего француза в 55 млн евро.