Иско нанял знаменитого агента, чтобы найти для себя новый клуб

Полузащитник «Реала» Иско подписал соглашение с португальским агентом Хорхе Мендешем. Контракт футболиста с «Реалом» истекает этим летом и игрок собирается покинуть команду в летнее трансферное окно.

Иско подписал контракт с португальским суперагентом Хорхе Мендешем, который ищет для него следующий клуб, сообщает Diario AS.

Ранее также сообщалось, что Иско может перебраться в «Бетис», однако, руководство клуба заявило, что не ведет переговоры с игроком. Также была информация, что футболистом интересуется «Севилья».

В этом сезоне Иско провел в Ла Лиге 13 матчей и забил 1 гол.