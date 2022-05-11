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Чемпионат Испании. Ла Лига

Иско нанял знаменитого агента, чтобы найти для себя новый клуб

11 Мая 2022 • 10:06 Комментировать

Полузащитник «Реала» Иско подписал соглашение с португальским агентом Хорхе Мендешем. Контракт футболиста с «Реалом» истекает этим летом и игрок собирается покинуть команду в летнее трансферное окно.

Иско подписал контракт с португальским суперагентом Хорхе Мендешем, который ищет для него следующий клуб, сообщает Diario AS.

Ранее также сообщалось, что Иско может перебраться в «Бетис», однако, руководство клуба заявило, что не ведет переговоры с игроком. Также была информация, что футболистом интересуется «Севилья».

В этом сезоне Иско провел в Ла Лиге 13 матчей и забил 1 гол.

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Реал Мадрид Иско
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