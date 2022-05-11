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Чемпионат Испании. Ла Лига

Назван игрок, который может убрать Дани Алвеса из «Барселоны»

11 Мая 2022 • 09:39 Комментировать

До сих пор неизвестно, где проведет следующий сезон 39-летний бразильский латераль Дани Алвес, ныне выступающий за каталонскую «Барселону».

Как информирует Sport.es, руководство «сине-гранатовых» пока не предлагало ветерану новое трудовое соглашение. Отмечается, что это вряд ли произойдет, если ряды команды пополнит Сесар Аспиликуэта, которого активно сватают на «Камп Ноу».

Что касается самого Алвеса, то он намерен продолжать карьеру до чемпионата мира-2022. Игрок рассчитывает попасть в заявку сборной Бразилии на турнир.

Действующий контракт Дани с «Барселоной» истекает грядущим летом.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Дани Алвес Сесар Аспиликуэта
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11.05  20:00 Алавес ... Эспаньол 2.15 3.40 3.55
11.05  20:00 Осасуна ... Хетафе 2.30 3.10 3.55
11.05  21:30 Севилья ... Мальорка 1.49 4.50 6.80
11.05  22:30 Эльче ... Атлетико М 6.00 3.75 1.65
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