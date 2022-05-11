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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Валенсия» выкупила Уго Дуро у «Хетафе»

11 Мая 2022 • 08:45 Комментировать

Руководители «Валенсии» решили выкупить контракт молодого испанского нападающего Уго Дуро у «Хетафе».

Как сообщает пресс-служба «летучих мышей», боссы «Валенсии» решили выкупить контракт 22-летнего испанского футболиста у «Хетафе». Стоит отметить, что клуб из Валенсии уже подписал с молодым форвардом полноценное соглашение, которое рассчитано до июня 2026 года. Помимо «Хетафе» Дуро выступал за мадридский «Реал».

В этом сезоне Уго Дуро провёл в испанском чемпионате в составе «Валенсии» 30 поединков, в которых отметился семью забитыми мячами и одним ассистом.

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Евро-Футбол.Ру,
Валенсия Хетафе Уго Дуро
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