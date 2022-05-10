«Валенсия» - самая грубая команда Ла Лиги в текущем сезоне

В матче 36-го тура чемпионата Испании «Бетис» реабилитировался после поражения от «Барселоны», обыграв «Валенсию». «Летучие мыши» пропустили три безответных мяча. Победа позволила «Бетису» закрепиться на пятой строчке в турнирной таблице, «Валенсия» остается десятой.

А вот по количеству фолов в этом сезоне «Валенсия» уже давно лидирует в Ла Лиге - 587 нарушений в общей сложности в матчах текущего сезона. Также футболисты команды получили в общей сложности 118 желтых карточек в текущем сезоне, а также красных - целых восемь. Оба показателя тоже являются рекордными для испанского чемпионата.