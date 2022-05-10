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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Валенсия» - самая грубая команда Ла Лиги в текущем сезоне

10 Мая 2022 • 23:18 Комментировать
Валенсия
0:3
Бетис
окончен

В матче 36-го тура чемпионата Испании «Бетис» реабилитировался после поражения от «Барселоны», обыграв «Валенсию». «Летучие мыши» пропустили три безответных мяча. Победа позволила «Бетису» закрепиться на пятой строчке в турнирной таблице, «Валенсия» остается десятой.

А вот по количеству фолов в этом сезоне «Валенсия» уже давно лидирует в Ла Лиге - 587 нарушений в общей сложности в матчах текущего сезона. Также футболисты команды получили в общей сложности 118 желтых карточек в текущем сезоне, а также красных - целых восемь. Оба показателя тоже являются рекордными для испанского чемпионата.

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Валенсия Бетис
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окончен Валенсия 0:3 Бетис 3.20 3.40 2.25
окончен Гранада 1:0 Атлетик Б 3.25 3.35 2.25
Идет 71 минута Барселона 3:1 Сельта 1.43 4.90 6.90
11.05  20:00 Алавес ... Эспаньол 2.15 3.40 3.55
11.05  20:00 Осасуна ... Хетафе 2.30 3.10 3.55
11.05  21:30 Севилья ... Мальорка 1.49 4.50 6.80
11.05  22:30 Эльче ... Атлетико М 6.00 3.75 1.65
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