«Бетис» в четвертый раз в истории дважды обыграл «Валенсию» по ходу сезона

В матче 36-го тура чемпионата Испании «Бетис» реабилитировался после поражения от «Барселоны», обыграв «Валенсию». В первом круге «бетикос» также оказались сильнее «летучих мышей» - 27 октября прошлого года они побили их со счетом 4:1.

Этот сезон - четвертый в истории, в котором «Бетис» обыграл «Валенсию» по ходу сезона дважды, в обоих матчах. Впервые это случилось в сезоне 1935/1936, в котором «Бетис» выступал в ранге чемпиона Испании. Затем повторилось в сезоне 1959/1960, в сезоне 1978/1979, и, наконец, сейчас.

Победа позволила «Бетису» закрепиться на пятой строчке в турнирной таблице, «Валенсия» остается десятой.