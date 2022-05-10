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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Бетис» разгромил «Валенсию», Черышев выходил на поле

10 Мая 2022 • 22:08 Комментировать
Валенсия
0:3
Бетис
окончен

«Валенсия» проиграла «Бетису» в рамках 36-го тура Ла Лиги со счётом 0:3, российский полузащитник Денис Черышев провёл на поле четыре минуты.

«Бетис» все голы забил во втором тайме, в протоколе отметились Виллиан Жозе, Серхио Каналес и Борха Иглесиас.

Российский футболист Денис Черышев появился на поле на 89-й минуте в составе «Валенсии», он заменил нападающего Уго Дуро. 31-летний полузащитник провел на поле четыре минуты и не отметился результативными действиями. Это появление стало для него тринадцатым в текущем сезоне чемпионата Испании, в Ла Лиге он отметился двумя голевыми передачами.

Протокол игры  
Валенсия 0:3Бетис
  57'Виллиан Жозе (0:1)
  87'Каналес Серхио (0:2)
  90'Иглесиас Борха (0:3)
Мамардашвили ГеоргийКорреа Тьерри  63' (Гуэдеш Гонсалу (  63') Фулкье ДимитриДьякаби МуктарАльдерете Омар   31'Васкес ХесусСолер Карлос  89' (Черышев Денис (  89') Рачич Урош  46' (Сантьяго Хесус (  46') Мориба ИлайксХиль Бриан  63' (Макси Гомес (  63') Дуро Уго  89' (Муса Юнус (  89')
Запасные: Андре МаркосКошта ЭлдерЛато ТониДжюмарт ЭрайМоскера КристианСиллессен ЯсперХауме Доменек
Силва РуиСабали ЮссуфПесселья Херман  81' (Иглесиас Борха (  81') Бартра Марк   83'Морено Алекс  72' (Миранда Хуан (  72') Гидо РодригесКарвалью ВилльямКаналес Серхио   45'Фекир Набиль  72' (Хоакин Санчес (  72') Родри Родриго   60'  63' (Хуанми Мигель (  63') Виллиан Жозе  81' (Гонсалес Эдгар (  81')
Запасные: Лаинес ДиегоРоблес ЖоэльТельо КристианАкуоку ПольРуибаль АйторГуардадо Андрес
10 мая. Стадион "Месталья" (Валенсия).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Валенсия Бетис Ла Лига Денис Черышев
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окончен Валенсия 0:3 Бетис 3.20 3.40 2.25
Идет 71 минута Гранада 1:0 Атлетик Б 4.20 3.55 1.93
10.05  22:30 Барселона ... Сельта 1.33 5.60 9.00
11.05  20:00 Алавес ... Эспаньол 2.15 3.40 3.55
11.05  20:00 Осасуна ... Хетафе 2.30 3.10 3.55
11.05  21:30 Севилья ... Мальорка 1.49 4.50 6.80
11.05  22:30 Эльче ... Атлетико М 6.00 3.75 1.65
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Сегодня, 10 Мая
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