«Бетис» разгромил «Валенсию», Черышев выходил на поле

«Валенсия» проиграла «Бетису» в рамках 36-го тура Ла Лиги со счётом 0:3, российский полузащитник Денис Черышев провёл на поле четыре минуты.
«Бетис» все голы забил во втором тайме, в протоколе отметились Виллиан Жозе, Серхио Каналес и Борха Иглесиас.
Российский футболист Денис Черышев появился на поле на 89-й минуте в составе «Валенсии», он заменил нападающего Уго Дуро. 31-летний полузащитник провел на поле четыре минуты и не отметился результативными действиями. Это появление стало для него тринадцатым в текущем сезоне чемпионата Испании, в Ла Лиге он отметился двумя голевыми передачами.
Протокол игры
|57'Виллиан Жозе (0:1)
|87'Каналес Серхио (0:2)
|90'Иглесиас Борха (0:3)
Мамардашвили Георгий•Корреа Тьерри 63' (Гуэдеш Гонсалу ( 63') •Фулкье Димитри•Дьякаби Муктар•Альдерете Омар • 31'Васкес Хесус•Солер Карлос 89' (Черышев Денис ( 89') •Рачич Урош 46' (Сантьяго Хесус ( 46') •Мориба Илайкс•Хиль Бриан 63' (Макси Гомес ( 63') •Дуро Уго 89' (Муса Юнус ( 89')
Силва Руи•Сабали Юссуф•Песселья Херман 81' (Иглесиас Борха ( 81') •Бартра Марк • 83'Морено Алекс 72' (Миранда Хуан ( 72') •Гидо Родригес•Карвалью Вилльям•Каналес Серхио • 45'Фекир Набиль 72' (Хоакин Санчес ( 72') •Родри Родриго 60' 63' (Хуанми Мигель ( 63') •Виллиан Жозе 81' (Гонсалес Эдгар ( 81')
10 мая. Стадион "Месталья" (Валенсия).