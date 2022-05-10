«Бетис» разгромил «Валенсию», Черышев выходил на поле

«Валенсия» проиграла «Бетису» в рамках 36-го тура Ла Лиги со счётом 0:3, российский полузащитник Денис Черышев провёл на поле четыре минуты.

«Бетис» все голы забил во втором тайме, в протоколе отметились Виллиан Жозе, Серхио Каналес и Борха Иглесиас.

Российский футболист Денис Черышев появился на поле на 89-й минуте в составе «Валенсии», он заменил нападающего Уго Дуро. 31-летний полузащитник провел на поле четыре минуты и не отметился результативными действиями. Это появление стало для него тринадцатым в текущем сезоне чемпионата Испании, в Ла Лиге он отметился двумя голевыми передачами.