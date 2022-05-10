«Реал» хочет продлить контракт с Начо

Руководители мадридского «Реала» хотят продлить соглашение с испанским защитником Начо Фернандесом.

По информации авторитетного издания Marca, боссы мадридской команды готовы продлить контракт с 32-летним испанским футболистом. Новое соглашение Начо с «королевским клубом» будет рассчитано до лета 2024 года. Стоит отметить, что действующий договор защитника с «Реалом» действует до июня 2023 года. Начо всю карьеру провёл в мадридской команде.

В этом сезоне Начо Фернандес провёл в испанской лиге в составе «Реала» 25 поединков, в которых отметился тремя забитыми мячами.