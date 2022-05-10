«Барселона» планирует побороться за Кунде

«Барселона» планирует побороться за защитника «Севильи» Жюля Кунде. Игроком также интересуются несколько клубов АПЛ.

В летнее межсезонье каталонский клуб намерен значительно обновить линию обороны. Команду, по всей вероятности, покинут Клеман Лангле и Самуэль Юмтити, а Андреас Кристенсен перейдет в каталонский клуб из «Челси».

Еще одной целью «Барселоны» станет Кунде, сообщает Diario AS. Защитником очень интересуется главный тренер «Барсы» Хави. Ожидается, что игрок намерен покинуть «Севилью» в конце сезона и уже выразил желание защищать цвета каталонского клуба. Однако, препятствием может стать цена на игрока, которого «Севилья» оценивает в 90 миллионов евро.

В этом сезоне футболист провел в Ла Лиге 29 матчей, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.