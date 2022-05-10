Стали известны подробности контракта Мбаппе с «Реалом»

Стали известны подробности контракта Килиана Мбаппе с «Реалом». Футболист, по всей вероятности, перейдет в мадридский клуб после окончания срока соглашения с «ПСЖ».

Мбаппе получит подъемные в размере 100 миллионов евро, сообщает инсайдер Джанлука ДиМарцио. Это сумма является внушительной даже по меркам гиганта Ла Лиги.

Кроме того, «Реал» предлагает Мбаппе зарплату в 50 миллионов евро и контракт на пять лет. Информация по поводу возможности использования изображений Мбаппе в рекламных и других целях пока не уточняется.

В этом сезоне футболист провел в чемпионате Франции 33 игры, забил 24 гола и отдал 15 результативных передач.