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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» назвала возможных преемников Бускетса

10 Мая 2022 • 10:53 Комментировать

В каталонской «Барселоне» начали задумываться над поиском преемника Серхио Бускетса, которому в июле исполнится 34 года. «Сине-гранатовые» считают, что ветерану команды нужна достойная подмена в следующем сезоне.

Как стало известно Diario Sport, в шорт-лист каталонцев включены сразу несколько футболистов на эту позицию. «Барселона» рассматривает кандидатуры Рубена Невеша, Мартина Субименди и Орельена Чуамени.

Также ранее сообщалось об интересе «сине-гранатовых» к хавбеку «Баварии» Марку Роке.

Бускетс выступает за каталонскую команду с 2008 года. Его действующий контракт с клубом истекает летом 2023 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Серхио Бускетс Рубен Невеш Орельен Чуамени
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