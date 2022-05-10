«Барселона» назвала возможных преемников Бускетса

В каталонской «Барселоне» начали задумываться над поиском преемника Серхио Бускетса, которому в июле исполнится 34 года. «Сине-гранатовые» считают, что ветерану команды нужна достойная подмена в следующем сезоне.

Как стало известно Diario Sport, в шорт-лист каталонцев включены сразу несколько футболистов на эту позицию. «Барселона» рассматривает кандидатуры Рубена Невеша, Мартина Субименди и Орельена Чуамени.

Также ранее сообщалось об интересе «сине-гранатовых» к хавбеку «Баварии» Марку Роке.

Бускетс выступает за каталонскую команду с 2008 года. Его действующий контракт с клубом истекает летом 2023 года.