Стало известно, когда Мбаппе перейдёт в «Реал»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе очень близок к переезду в испанский чемпионат. Новым местом работы 23-летнего звездного футболиста должен стать мадридский «Реал».

Как информирует Le10Sport, сделка будет оформлена не раньше 1 июля. Причина такой задержки – уважительное отношение руководства «сливочных» к своим коллегам из Парижа. «Королевский клуб» намерен дождаться полного истечения контракта Мбаппе, после чего официально оформит трансфер.

Ожидается, что мадридский гранд проведет презентацию Килиана во время летнего турне в Соединённых Штатах Америки, которое запланировано на июль.

Мбаппе показал фотографию из Мадрида