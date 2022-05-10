«Севилья» хочет подписать молодого игрока «ПСЖ»

Представители «Севильи» хотят летом подписать молодого французского полузащитника «ПСЖ» Эдуара Мишю.

По информации L'Equipe, испанская команда хотела бы в это летнее трансферное окно подписать 19-летнего французского футболиста. Стоит отметить, что у боссов «Севильи» очень хорошие отношения с агентом Мишю, который также работает с форвардом Антони Марсьялем, так что вероятность перехода талантливого полузащитника достаточно высокая.

Напомним, что в этом сезоне Эдуар Мишю провёл во французском чемпионате в составе «ПСЖ» четыре поединка и отметился одной результативной передачей.