Паредес рассказал о деталях летнего перехода Месси в «ПСЖ»

Полузащитник «ПСЖ» Леандро Паредес раскрыл некоторые обстоятельства летнего перехода Лионеля Месси в «ПСЖ».

«Мы виделись с ним на Ибице в летнее межсезонье. На следующий день он собрался уезжать, чтобы подписать контракт с «Барселоной». Мы уговаривали его поехать с нами в Париж, но он сказал, что уже все устроил и завтра подписывает новый контракт», - сказал Паредес.

Однако, потом, по словам Паредеса, ситуация резко изменилась.

«Я не знаю, что произошло во время той поездки в Барселону, потому что в ту же ночь, когда он собирался подписать контракт, он сказал нам, что собирается ехать в Париж», - сказал полузащитник «ПСЖ».

Ранее сообщалось, что Месси не смог договориться с «Барселоной» из-за финансовых трудностей клуба. В этом сезоне игрок провел в Лиге 1 24 матча, забил 4 гола и отдал 13 результативных передач.