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«Реал» создал собственную социальную сеть

10 Мая 2022 • 10:23 Комментировать (1)

Мадридский «Реал» создал собственную социальную сеть, которая объединит болельщиков с пяти континентов напрямую и без языкового барьера. Инструмент работает благодаря многоязычному текстовому и голосовому переводчику в режиме реального времени.

Болельщики «Реала» из любой страны смогут взаимодействовать друг с другом, создавая свой собственный аватар, без языковых неудобств. Поклонники смогут создавать свою собственную комнату для обмена сообщениями на любом языке. Также в виртуальной сети предусмотрены экскурсии по «Сантьяго Бернабеу» и доступ к эксклюзивному контенту.

Приложение уже доступно для бесплатного скачивания.

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Реал Мадрид
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