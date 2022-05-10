Мадридский «Реал» создал собственную социальную сеть, которая объединит болельщиков с пяти континентов напрямую и без языкового барьера. Инструмент работает благодаря многоязычному текстовому и голосовому переводчику в режиме реального времени.

Болельщики «Реала» из любой страны смогут взаимодействовать друг с другом, создавая свой собственный аватар, без языковых неудобств. Поклонники смогут создавать свою собственную комнату для обмена сообщениями на любом языке. Также в виртуальной сети предусмотрены экскурсии по «Сантьяго Бернабеу» и доступ к эксклюзивному контенту.

Приложение уже доступно для бесплатного скачивания.