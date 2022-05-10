«Барселона» нацелилась на звезду «Ливерпуля»

Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане может продолжить карьеру в «Барселоне», сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, игрок не против перебраться на «Камп Ноу». Он считает, что в стане «сине-гранатовых» у него больше шансов выиграть «Золотой мяч».

Сообщается, что в тренерском штабе «каталонцев» много поклонников таланта Мане, которые считают его идеальным летним трансфером, однако, пока неизвестно, сколько потребует «Ливерпуль» за одну из своих главных звёзд.

Сенегалец перебрался на «Энфилд» в 2016 году из «Саутгемптона» за 41,2 млн евро. За это время он провёл за «красных» 265 матчей во всех турнирах, в которых забил 118 мячей и отдал 47 результативных передач.

Контракт 30-летнего вингера с английским клубом истекает в конце следующего сезона. Transfermarkt оценивает его в 80 млн евро.