Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» нашла замену Бускетсу

10 Мая 2022 • 09:25 Комментировать

Полузащитник мюнхенской «Баварии» может продолжить карьеру в «Барселоне», сообщает испанский телеканал Onze.

По информации источника, главный тренер «сине-гранатовых» Хави Эрнандес лично заинтересован в игроке, в котором он видит замену Серхио Бускетсу. Капитану «каталонцев» этим летом исполнится уже 34 года, так что клуб подыскивает замену. Сообщается, что Хави общался с Рокой в декабре. «Бавария» готова расстаться с опорником за 10–15 млн евро.

Рока перешёл в немецкий гранд в 2020 году из «Эспаньола» за девять млн евро. Его контракт рассчитан до 2025 года.

В текущем сезоне 25-летний испанец провёл 13 матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Transfermarkt оценивает футболиста в семь млн евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Барселона Хави Эрнандес Серхио Бускетс Марк Рока
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
10.05  20:00 Валенсия ... Бетис 2.80 3.35 2.60
10.05  21:00 Гранада ... Атлетик Б 4.20 3.55 1.93
10.05  22:30 Барселона ... Сельта 1.33 5.60 9.00
Все матчи
Новости
Сегодня, 10 Мая
10:20 · Испания. Ла Лига
«Барселона» нацелилась на звезду «Ливерпуля»
09:54 · Германия. Бундеслига
«Барселона» настроена оптимистично по поводу перехода Левандовски
09:25 · Испания. Ла Лига
«Барселона» нашла замену Бускетсу
09:22 · Испания. Ла Лига
«Реал» предложит новый контракт Бензема
09:08 · Испания. Ла Лига
Болельщица оголила грудь во время матча чемпионата Испании видео
08:53 · Испания. Ла Лига
Анчелотти попросил «Реал» не продавать Себальоса
08:36 · Испания. Ла Лига
Симеоне объяснил, почему пожал руку Анчелотти после матча с «Реалом» 3
08:31 · Испания. Ла Лига
Экс-игрок «Реала»: Бензема до этого всё время был в тени Роналду, Игуаина и Мораты 1
08:26 · Англия. Премьер-лига
«Астон Вилла» начала переговоры о переходе Коутиньо
08:03 · Англия. Премьер-лига
Мане попал в сферу интересов «Барселоны»
00:09 · Испания. Ла Лига
«Барселона» забила уже 10 голов головой в 2022 году - и это лучшее достижение в Европе
00:00 · Испания. Ла Лига
Хави уже решил, что Траоре покинет «Барселону»
09 Мая
23:29 · Испания. Ла Лига
Тер Штеген вернулся в состав «Барселоны» - его включили в заявку на игру с «Сельтой»
23:29 · Испания. Ла Лига
Хави надеется, что Дембеле продлит контракт с «Барселоной»
23:16 · Италия. Серия А
«Барселона» заинтересована в трансфере Фабиана Руиса
Все новости
Рекомендуем