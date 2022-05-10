«Барселона» нашла замену Бускетсу

Полузащитник мюнхенской «Баварии» может продолжить карьеру в «Барселоне», сообщает испанский телеканал Onze.

По информации источника, главный тренер «сине-гранатовых» Хави Эрнандес лично заинтересован в игроке, в котором он видит замену Серхио Бускетсу. Капитану «каталонцев» этим летом исполнится уже 34 года, так что клуб подыскивает замену. Сообщается, что Хави общался с Рокой в декабре. «Бавария» готова расстаться с опорником за 10–15 млн евро.

Рока перешёл в немецкий гранд в 2020 году из «Эспаньола» за девять млн евро. Его контракт рассчитан до 2025 года.

В текущем сезоне 25-летний испанец провёл 13 матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Transfermarkt оценивает футболиста в семь млн евро.