«Реал» предложит новый контракт Бензема

Боссы мадридского «Реала» планируют вознаградить лидера команды Карима Бензема новым трудовым соглашением. Об этом стало известно журналистам портала Sport.es.

Как информирует источник, «королевский клуб» подготовил для французского нападающего новый контракт, который будет рассчитан до лета 2024 года. Срок действующего соглашения между сторонами истекает в следующем году.

В ближайшее время Кариму предстоит решить, устраивают ли его предложенные условия.

Сезон-2021/2022 является одним из лучших в карьере Карима. В текущем сезоне чемпионата Испании Бензема отметился 26 голами и 11 результативными передачами в 30 встречах.

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