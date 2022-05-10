Анчелотти попросил «Реал» не продавать Себальоса

Карло Анчелотти попросил «Реал» не продавать полузащитника Дани Себальоса.

Игроком активно интересуется «Бетис», который делал попытки по приобретению игрока в зимнее трансферное окно и собирается возобновить переговоры в летнее межсезонье.

Контракт Себальоса с «Реалом» заканчивается в следующем году и это значит, что футболист сможет покинуть клуб абсолютно бесплатно. Однако, наставник «Реала» Карло Анчелотти попросил руководство не продавать полузащитника и заключить с ним новое соглашение.

В этом сезоне футболист провел в Ла Лиге 9 матчей, не отметившись результативными действиями.