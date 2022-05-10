Экс-игрок «Реала»: Бензема до этого всё время был в тени Роналду, Игуаина и Мораты

Бывший футболист «Реала» Кристиан Карамбе поделился с журналистами своим мнением по поводу звёздного французского форварда «сливочных» Карима Бензема.

Карамбе сказал, что Кариму до этого в «Реале» было непросто, ведь француз постоянно был в тени то Криштиану Роналду, то Мораты, то Игуаина. Экс-игрок отметил, что сейчас, когда у «Реала» нет суперзвезды, Карим показал себя, ведь он всё это время учился у лучших футболистов мира.

Напомним, что в этом сезоне Карим Бензема провёл в испанском чемпионате 30 поединков, в которых отметился 26 забитыми мячами и 11 результативными передачами.