Испанский клуб готов пригласить Почеттино, которого выгоняют из «ПСЖ»

Аргентинский специалист Маурисио Почеттино, который близок к отставке с поста главного тренера «ПСЖ», может получить работу в испанском чемпионате. Об этом сообщается на страницах Lequipe.

Предложить сотрудничество Почеттино собирается «Атлетик» Бильбао. Маурисио может сменить у руля команды Марселино Тораля.

Напомним, что трудовое соглашение аргентинца с парижским топ-клубом рассчитано до лета 2023 года, однако руководство «ПСЖ» не хочет оставлять тренера на следующий сезон. С ним планируют расторгнуть контракт и выплатить денежную компенсацию.

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