«Эспаньол» назвал цену, за которую готов расстаться с лучшим бомбардиром де Томасом

«Эспаньол» оценил трансферную стоимость своего лучшего бомбардира Рауля де Томаса.

Mundo Deportivo пишет, что команда готова расстаться с 27-летним футболистом за 75 миллионов евро. Именно такая сумма прописана в качестве отступных игрока.

Ранее испанские СМИ писали об интересе к игроку со стороны «Реала».

В текущем сезоне 27-летний де Томас сыграл 32 матча в Ла Лиге, он смог забить 15 голов и отдал три результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.

«Эспаньол» после 35 туров набрал 40 очков и располагается на 13-й строчке в турнирной таблице чемпионата Испании. В следующем туре команда сыграет против «Алавеса».