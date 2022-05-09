Раскрыта причина срыва трансфера Холанна в «Реал»

Мадридский «Реал» мог перехватить норвежского форварда Эрлинга Холанна у «Манчестер Сити», однако переговоры сорвались из-за условий, предложенных стороной футболиста.

Согласно сведениям Cadena Ser, представители скандинавского бомбардира настаивали на том, чтобы в контракте игрока были прописаны отступные в размере 150 миллионов евро, которые можно было бы активировать со второго сезона его пребывания в Мадриде. «Сливочных» не устроило это условие и переговоры были закрыты.

После этого единственным претендентом на Эрлинга остался «Манчестер Сити». О переходе будет объявлено в ближайшие время.

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