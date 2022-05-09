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Чемпионат Испании. Ла Лига

Анри назвал главный страх «Реала»

09 Мая 2022 • 21:59 Комментировать

Легенда французского футбола Тьерри Анри, поигравший за лондонский «Арсенал» и каталонскую «Барселону», затронул тему финального матча Лиги чемпионов. В решающем поединке турнира сойдутся мадридский «Реал» и «Ливерпуль».

«Я могу сказать следующее: все клубы Европы остерегаются «Реала», а сам «Реал» боится лишь «Барселоны».

Что же касается финала, то верю в триумф «Ливерпуля». Команда Клоппа сильнее», - цитирует француза CBS Sports.

Добавим, что финальный матч Лиги чемпионов сезона-2021/2022 пройдет 28 мая в Париже на арене «Стад де Франс».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Барселона Тьерри Анри
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