Анри назвал главный страх «Реала»

Легенда французского футбола Тьерри Анри, поигравший за лондонский «Арсенал» и каталонскую «Барселону», затронул тему финального матча Лиги чемпионов. В решающем поединке турнира сойдутся мадридский «Реал» и «Ливерпуль».

«Я могу сказать следующее: все клубы Европы остерегаются «Реала», а сам «Реал» боится лишь «Барселоны».

Что же касается финала, то верю в триумф «Ливерпуля». Команда Клоппа сильнее», - цитирует француза CBS Sports.

Добавим, что финальный матч Лиги чемпионов сезона-2021/2022 пройдет 28 мая в Париже на арене «Стад де Франс».