«Реал» решил избавиться от нападающего

Сербский нападающий Лука Йович больше не нужен мадридскому «Реалу». Руководство «королевского клуба» приняло решение продать игрока в летнее трансферное окно.

По сообщениям Mundo Deportivo, 24-летний форвард готов сменить клубную прописку. Йовича привлекает вариант продолжения карьеры в немецком чемпионате, где интерес к нему проявляет дортмундская «Боруссия». До переезда в Мадрид Лука успешно выступал за франкфуртский «Айнтрахт».

В текущем розыгрыше Ла Лиги нападающий провел 13 поединков, забил один гол и сделал два ассиста. Его контракт истекает в 2025 году.