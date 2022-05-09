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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» решил избавиться от нападающего

09 Мая 2022 • 19:17 Комментировать (1)

Сербский нападающий Лука Йович больше не нужен мадридскому «Реалу». Руководство «королевского клуба» приняло решение продать игрока в летнее трансферное окно.

По сообщениям Mundo Deportivo, 24-летний форвард готов сменить клубную прописку. Йовича привлекает вариант продолжения карьеры в немецком чемпионате, где интерес к нему проявляет дортмундская «Боруссия». До переезда в Мадрид Лука успешно выступал за франкфуртский «Айнтрахт».

В текущем розыгрыше Ла Лиги нападающий провел 13 поединков, забил один гол и сделал два ассиста. Его контракт истекает в 2025 году.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Лука Йович
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